Migranti: Ue, ok a fondi per guardie frontiera sud Libia

(ANSA) - BRUXELLES, 28 LUG - Luce verde dal board del Fondo Ue per l'Africa al programma da 46 milioni di euro - con co-finanziamento italiano, per rafforzare le capacità delle autorità libiche nella gestione integrata di migrazione e frontiere, già previsto dal piano d'azione della Commissione europea del 4 luglio. Il programma sarà attuato in partnership col Viminale. Lo spiega un portavoce della Commissione europea. Il finanziamento serve a rafforzare la capacità operativa della Guardie di frontiera libica lungo la frontiera meridionale, con un progetto pilota che riguarda l'area del distretto di Ghat, nella regione di Fezzan. Risorse andranno anche per i progetti di fattibilità per due Centri di coordinamento per soccorso e salvataggio in mare a Tripoli (rispettivamente sotto il ministero dell'Interno e della Difesa), in vista di una dichiarazione dell'area di 'search and rescue' (Sar) libica. I fondi saranno usati inoltre per addestramento, equipaggiamento e manutenzione della flotta esistente della Guardia costiera libica.