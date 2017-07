Amburgo, accoltella i clienti in un supermarket: un morto 4 feriti. Allerta terrorismo

Un uomo ha accoltellato alcuni clienti di un supermarket di Amburgo: il bilancio è di «un morto e diversi feriti» Lo riferisce la Bild citando la polizia locale. L’aggressore, che ha tentato di darsi alla fuga, è stato arrestato. Le autorità di Amburgo hanno diramato una allerta terrorismo dopo l’accoltellamento avvenuto in un supermarket della nota catena Edeka. Lo riferisce la Bild, secondo la quale si cerca un secondo complice. La polizia precisa via Twitter che sono ancora ignote le cause del gesto ed è imprecisato il numero di feriti. E’ di almeno un morto e 4 feriti il bilancio dell’aggressione a colpi di coltello in un supermarket di Amburgo. Lo riferisce la polizia della città. L'aggressore, catturato dopo aver tentato la fuga, ha colpito la prima vittima all’interno del supermarket morta sul colpo. Poi ha colpito con il coltello altre quattro persone prima di darsi alla fuga.