(ANSA) - ROVIGO, 28 LUG - Una multa da infarto, pagata 116mila euro, ma con l'errore: l'importo vero era infatti 116 euro, per due eccessi di velocità comminati in Veneto ad un trasportatore romeno. L'errore formale dell'azienda straniera ha fatto sì che nel bonifico inviato al Comune di Ariano Polesine (Rovigo) siano stati aggiunti tre zeri, moltiplicando mille volte la cifra. Negli uffici della ditta romena si sono così attaccati al telefono e al computer, tempestando di chiamate e di mail il municipio polesano. Che per restituire il tesoretto indebito ha dovuto addirittura fare una variazione di bilancio, approvata ieri sera dal Consiglio comunale. A 'fulminare' il camionista romeno era stato un'autovelox sulla statale Romea, all'altezza della frazione di Rivà. Due infrazioni alla velocità, in due casi differenti, per circa 116 euro totali.