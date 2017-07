(ANSA) - ROMA, 28 LUG "Se il Governo Gentiloni vuole mandare le forze armate italiane verso la Libia per portare i migranti nei porti italiani, siamo contrari, se lo fa per riportarli sulle coste libiche, è un altro discorso. La cosa va chiarita subito in Parlamento". Così il vicesegretario della Lega Nord Giancarlo Giorgetti sull'annunciato invio di navi militari italiane verso la Libia a supporto della guardia costiera locale. "Il Governo dice che probabilmente martedì chiarirà i contorni della missione, vedremo. Però finora le missioni nel Mar Mediterraneo hanno portato alla stessa conseguenza: i flussi sono aumentati, non diminuiti", conclude Giorgiotti a margine degli Stati generali del centrodestra ligure convocati dal governatore Giovanni Toti.