In arrivo la quinta ondata di caldo: la più afosa del 2017

Torna il caldo afoso che toglie il respiro e mozza il fiato. I primi giorni di agosto l’Italia sarà di nuovo investita dalla "canicola" portata dall’anticiclone africano che non lascia nessuna speranza all’arrivo di piogge provvidenziali.

«Un’ondata di caldo intenso e umido investirà l’Italia i primi giorni di agosto, ma forse già dal 31 luglio, per attenuarsi dal 5 agosto in poi», spiega Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Si parla, probabilmente, dell'ondata di caldo più intensa del 2017.

«Non interesserà solo noi, ma anche Spagna, Corsica, e Francia meridionale», dice Gozzini, secondo cui non sono previste piogge almeno fino al 10 di agosto, eccetto qualche temporale sulle Alpi. Questo a causa dell’arrivo sul mediterraneo dell’Anticiclone africano. Questa nuova ondata di caldo, la quinta della stagione, interesserà tutta l’Italia, ma potrebbe essere più intensa e più duratura al Centrosud. Breve fase temporalesca nelle regioni settentrionali nella seconda parte di sabato, dovuta a un veloce impulso instabile. Da lunedì, però, l’Anticiclone Nord-Africano si rafforzerà ulteriormente, estendendo con decisione la sua influenza anche a tutto il Nord Italia: inizierà così la quinta ondata di caldo intenso di questa estate, con le bollenti correnti sahariane che faranno salire rapidamente temperature e afa.

Le temperature, sottolinea meteo.it, saranno decisamente sopra le medie, fino a picchi che potranno avvicinarsi ai 40 gradi nel corso della settimana in molte zone del Centrosud e della Pianura Padana orientale. Questo a causa della presenza di caldi venti meridionali che, sebbene non particolarmente intensi, contribuiranno a mantenere estremamente elevate le temperature. Soltanto l’estrema area nordoccidentale della nostra penisola, in particolare le Alpi piemontesi e la Val d’Aosta, vedranno una situazione più variabile con la possibilità di temporali che contribuiranno a mantenere le temperature più contenute. Tra le città che potrebbero sfiorare i 39-40°C vengono segnalate Bologna, Ferrara, Firenze, Terni, Viterbo, Roma, Nuoro. Da segnalare temperature particolarmente elevate anche in montagna, con punte di 30°C sulle Alpi fino a 1.500 m e zero termico oltre i 4.500 m. «Le temperature subiranno una decisa ascesa anche nei valori minimi - prosegue l’esperto di 3bmeteo.com - con condizioni di caldo e afa talora intensa durante le ore serali e minime notturne anche superiori ai 24-25°C nei grandi centri urbani, specie del Nord Italia».