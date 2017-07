Amburgo: fonti, attentatore 26enne, nato Emirati Arabi

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Fonti della polizia di Amburgo hanno detto all'ANSA che l'attentatore, la cui identità è ancora in fase di accertamento, ha 26 anni ed è nato negli Emirati Arabi. I feriti, alcuni dei quali gravi, sono 5: una donna di cinquant'anni e quattro uomini. Tutti sono stati ricoverati in diversi ospedali cittadini. L'arma con cui ha colpito le sue vittime è un grande coltello. "Non possiamo confermare si sia trattato di un machete", aggiungono le stesse fonti.