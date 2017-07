Usa: Priebus rimosso, Kelly a capo staff

(ANSA) - NEW YORK, 28 LUG - Donald Trump ha sostituito a sorpresa il capo dello staff Reince Priebus e ha nominato per il ruolo John Kelly, l'attuale segretario agli Interni. Lo ha annunciato Trump con un tweet. John Kelly è un "grande americano e un grande leader. Ha fatto un lavoro spettacolare come segretario alla sicurezza nazionale", ha scritto il presidente su Twitter. Il tycoon ha poi ringraziato Priebus "per il suo lavoro e per la sua dedizione al paese. Abbiamo fatto molto insieme e sono orgoglioso di lui".