Incendio Londra, 82 torri non sicure,governo cambierà regole

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - In Gran Bretagna almeno 82 torri abitative come la Grenfell Tower di Londra, sottoposte a controlli sui materiali, sono risultate non essere sicure in caso d'incendio, e il governo sta quindi pensando di cambiare i regolamenti. Lo si legge su vari media britannici fra cui il Guardian, che citano il ministero degli enti locali (Department for Communities and Local Government, Dclg) del governo di Londra. In particolare, risulta molto diffuso l'uso di pannelli di rivestimento e coibentazione in materiale composto contenente alluminio (Acm), che non è in grado di resistere al fuoco. Secondo il governo, degli 82 edifici a rischio, 47 sono sotto la giurisdizione di enti locali. I pannelli, spiega il Dclg, sono stati collaudati su un muro alto 9 metri e sottoposti alle fiamme.