Sono stati arrestati i due ragazzi maggiorenni che erano in compagnia della ragazza morta la scorsa notte dopo aver assunto una dosa di Mdma. Secondo gli investigatori della Squadra mobile di Genova, sono stati loro, due diciottenni, a cedere la droga alla ragazza. Lo stupefacente era stato acquistato da un minorenne italiano che la polizia ha identificato e denunciato. La ragazza morta si chiamava Adele De Vincenzi e viveva a Chiavari. E' morta la scorsa notte per un arresto cardiaco provocato dall’assunzione di Mdma, una potente metanfetamina. La giovane aveva passato la serata con il gruppo di amici, due maggiorenni e due minorenni, in un appartamento nel quartiere San Martino. Poi è uscita con i ragazzi per proseguire la serata in centro, arrivata nella zona della stazione ferroviaria di Brignole si è sentita male.(ANSA).