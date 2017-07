Polizia blocca funerale, arresto per morte peruviano

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - Svolta nelle indagini sulla morte a Torino di Christian Fuentes Sanchez, il peruviano di cui la polizia aveva bloccato il funerale. Un romeno di 25 anni, Bogdan Mogos Georgel, è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Lo scorso fine settimana avrebbe malmenato in un locale la vittima, deceduta dopo due giorni in ospedale. Prima di morire, il peruviano aveva mandato un messaggio WhatsApp ai parenti in cui raccontava di essere stato picchiato. Ad avviare le indagini è stata la denuncia della sorella. "Mio fratello - aveva detto - è stato ucciso". "Mi ha colpito. Io l'ho spinto per allontanarlo, non con violenza. Lui era ubriaco, non si teneva in piedi. Ed è caduto", è la versione fornita dall'arrestato, assistito dall'avvocato Wilmer Perga, al pm Gianfranco Colace che coordina le indagini della squadra mobile. "Ho subito chiamato l'autoambulanza. Mi hanno detto che stava bene e così sono tornato a casa", ha aggiunto il romeno, incensurato, che si è detto "sconvolto".(ANSA).