Auto esce di strada al rally: morto commissario di gara, ferito un collega

Tragedia al rally su strada Malegno-Ossimo-Borno, nel Bresciano. Un’auto in gara è uscita di strada in curva e ha travolto due persone di cui un commissario di gara che è morto. Grave l’altra persone ferita. La gara è stata sospesa.

A quanto si apprende anche il ferito sarebbe un commissario di gara. L’incidente durante la 47ma edizione del Trofeo Vallecamonica 2017, un rally della montagna che attira ogni anno molti appassionati e curiosi. Secondo una prima ricostruzione nel corso della prima manche delle Prove Ufficiali di ricognizione del tracciato di gara, il concorrente numero 149 Christian Furloni su Peugeot 106, è uscito di strada in prossimità della Postazione Fissa Commissari di Percorso numero 21, nei pressi di Ossimo Inferiore. Qui sono stati travolti i due commissari preposti alla sicurezza di quella parte del tracciato di gara e impegnati nello svolgimento delle mansioni di servizio. La direzione di gara sta decidendo se interrompere definitivamente la gara, in programma fino a domani. Al momento sono state sospese le partenze della prima manche.