Carceri: Poggioreale torna sovrafollato, 600 detenuti in più

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - "La capienza attuale, al netto dei reparti in ristrutturazione è di 1500 detenuti ma ad oggi ne ospitiamo 2.100". Così Antonio Fullone, direttore del carcere napoletano di Poggioreale, lancia all'ANSA l'allarme sul nuovo sovraffollamento della casa circondariale napoletana e auspica che "il collaudo di uno dei due reparti in ristrutturazione termini presto per ritrovare nuovi spazi". L'allarme arriva in un periodo difficile anche dal punto di vista climatico per i detenuti: "La coincidenza con la stagione estiva - spiega Fullone - rende pìù critiche le situazioni quotidiane, anche se il sovraffollamento è contenuto nei parametri di legge per i metri quadrati che spettano ad ogni detenuto. Ma abbiamo stanze con 4-5 detenuti e un solo bagno e questo alimenta piccole tensioni. Dialogo anche in gruppi con tutti e non ci sono state proteste, i detenuti capiscono i nostri sforzi". (ANSA).