Annuncia falsa bomba a treno:'Non arriverete vivi',arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 29 LUG - Un treno Italo Milano-Roma è rimasto fermo alcune ore la notte scorsa alla stazione di Firenze Santa Maria Novella per essere sottoposto a verifiche dopo che una persona, dando in escandescenze, ha detto che sul convoglio si trovava un ordigno. "Ho messo una bomba, non arriverete vivi". L'uomo, un cittadino albanese, è stato trovato senza biglietto dal controllore e, di fronte alla contestazione, ha dato in escandescenze, ha infranto un finestrino ferendosi e ha cominciato a frugare tra i bagagli dei passeggeri impauriti. Con la polizia subito intervenuta è scoppiato un parapiglia in cui due agenti sono rimasti contusi. I 360 passeggeri sono stati fatti scendere per effettuare le operazioni di bonifica da parte della polizia ferroviaria, degli artificieri e delle unità cinofile dei carabinieri. L'uomo è stato arrestato. Le verifiche, conclusesi attorno alle due della notte, hanno dato esito negativo ed i passeggeri hanno potuto proseguire il viaggio con un altro convoglio.