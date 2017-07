Amburgo: polizia, richiesta asilo killer era stata respinta

(ANSA) - BERLINO, 29 LUG - Era stata respinta la richiesta di asilo del 26/enne che ieri ha ucciso una persona ferendone altre sei in un supermarket di Amburgo. Lo ha reso noto la polizia in conferenza stampa. Il giovane, originario degli Emirati Arabi, "si era radicalizzato ma non era considerato un elemento pericoloso" e al momento "non sono emersi legami con l'Isis, si ritiene che abbia agito da solo". Il 26/enne, si aggiunge, parla correttamente il norvegese, lo svedese e l'inglese.