Viabilità: a Torino la prima rotonda sotterranea d'Italia

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - E' in costruzione a Torino, nella zona Lingotto, la prima rotonda sotterranea d'Italia, destinata a rimodellare la viabilità sotterranea nella zona sud della città per servire il grattacielo della Regione Piemonte, i cui lavori si stanno ultimando, e il futuro Parco della Salute. Si tratta di lavori imponenti, che si concluderanno fra 36 mesi. "Stiamo rivedendo la viabilità in una delle più importanti dorsali di Torino - spiega il direttore dei lavori Giovanni Ruberto - sia per quanto riguarda il traffico automobilistico sia per le reti dei servizi, idrici, elettrici, telefonici e delle fognature bianche e nere. L'unica chiusura totale prevista è questa in corso, ci spiace recare disagi ai cittadini, ma non potevamo farne a meno". I lavori, del costo di 21 milioni di euro, sono gestiti e appaltati dalla Regione Piemonte, come oneri di urbanizzazione. Verranno anche costruiti 4 parcheggi uno da 1.500 posti, 150 dei quali per la Regione. (ANSA).