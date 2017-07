Trump: ora 'tremano' Sessions e Mattis

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - L'uscita di Reince Priebus conferma l'alta tensione all'interno della Casa Bianca. E la volontà del presidente Donald Trump di fare fuori tutti coloro che non considera suoi fedelissimi. La 'lista' delle posizioni che traballano sotto la scure di Trump include il ministro della Giustizia Jeff Sessions, criticato di continuo dal presidente per la sua astensione dalle indagini sul Russiagate, spingendosi a definirlo anche ''debole''. Ma a tremare sono anche il ministro della Difesa Jim Mattis, in disaccordo con Trump su più temi e lasciato all'oscuro sulla retromarcia sui transgender 'cacciati' dalle forze armate. In bilico sarebbe anche il segretario di Stato, Rex Tillerson, i cui rapporti con il presidente sono tesi soprattutto sull'indipendenza del suo ruolo.