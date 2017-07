Cosparge la moglie di benzina e tenta di darle fuoco: arrestato

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri a Caino, in provincia di Brescia, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Vittima delle sue vessazioni la moglie, che, nell’ultimo di una lunga serie di episodi, il marito ha cosparso di benzina per darle fuoco. L'intervento dei vicini di casa, anche loro bagnati dal liquido, ha impedito conseguenze più gravi.

I carabinieri hanno ricostruito un contesto familiare caratterizzato da anni di ingiurie, vessazioni, intimidazioni, anche nei confronti dei due figli. Il 45enne è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare e gli inquirenti hanno sequestrato una mazza da baseball, un coltello, una motosega, una tanica di benzina ed una riproduzione di una pistola semiautomatica.(