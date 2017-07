Renzi-Casaleggio, lite su memoria guru M5S

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Lite a distanza fra il segretario Pd Matteo Renzi e Davide Casaleggio sulla memoria del Guru M5S e padre di quest'ultimo, Roberto Casaleggio. "Non bisogna avere paura - ha detto Renzi - della scienza. Ci sono delle persone che vanno su Facebook e seminano il panico. Raccontano cose che spesso non sono vere, ma il circuito della condivisione provoca una diffusione virale. Casaleggio diceva che ciò che è virale diventa vero, ma non è così". E il figlio Davide ribatte: "Renzi deve smetterla di infangare la memoria di mio padre. E' intollerabile - prosegue - che continui a ripetere una bufala da lui inventata che stravolge il pensiero di mio padre. Lo invito a rettificare e chiedere scusa immediatamente".