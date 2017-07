Corea Nord:apre nuova base Usa fuori Seul, costata 11mld dlr

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - La Corea del Nord intensifica i test balistici. E gli Stati Uniti aprono la nuova base militare in Corea del Sud: una 'piccola' città americana costata 11 miliardi di dollari, con quattro scuole, cinque chiese, Taco Bell e Burger King. ''L'abbiamo costruita dal nulla. I lavori saranno completati entro il 2021'' afferma il colonnello Scott W. Mueller, comandante della guarnigione di Camp Humphreys, la nuova base che e' uno dei maggiori progetti di costruzione militare fuori dagli Stati Uniti. La nuova base realizza - riporta il Washington Post - il desiderio delle forze armate americane di spostare il loro quartier generale fuori da Seul. Un desiderio che rincorrono da 30 anni: fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Le trattative sono in corso da anni per spostare la sede ma problemi politici e di costi hanno rallentato il processo. Ora pero' il sogno sta diventando realta', con 25.000 fra militari e le loro famiglie che la occupano.