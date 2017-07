Kamikaze donna di Boko Haram, 14 morti

(ANSA) - MAIDUGURI, 29 LUG - Almeno 14 persone sono morte nell'attacco di una kamikaze donna la scorsa notte contro un edificio a Dikwa, est di Maiduguri, in Nigeria. Lo riferiscono i servizi di sicurezza nigeriani che attribuiscono l'attentato al gruppo terrorista Boko Haram. Altri 24 persone sono rimaste ferite ma non sono state evacuate dall'edificio fino a stamattina per ragioni di sicurezza. Nel frattempo, tre geologi rapiti in un attacco di Boko Haram martedì scorso sono apparsi in un nuovo video in cui chiedono al governo nigeriano di trattare per il loro rilascio. Nell'attentato, vicino al lago Ciad, erano state uccise almeno 48 persone.