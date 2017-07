Usa: Trump deluso da Priebus, non si è difeso da Scaramucci

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - La mancata difesa di Reince Priebus agli attacchi di Anthony Scaramucci e' stata la goccia che per il presidente Donald Trump ha fatto traboccare il vaso. Il fatto che Priebus sia rimasto in silenzio di fronte alle avanzate dal nuovo direttore della comunicazione non e' andato giu' al presidente ed e' andato a complicare un rapporto mai idilliaco fra i due. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Trump e' stato deluso dalla decisione di Priebus di non combattere. Scaramucci lo ha attaccato duramente, definendolo un ''paranoico schizofrenico'', responsabile fra l'altro della fuga di notizie sulle sue finanze. Priebus e' rimasto in silenzio, e anche dopo la sua uscita dalla Casa Bianca ha continuato a non commentare le parole di Scaramucci.