Usa: spesi 6,6 mln dlr per proteggere costa Mar-a-Lago

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - Un conto da 6,6 milioni di dollari per proteggere la costa su cui si affaccia Mar-a-Lago, la Casa Bianca d'inverno. E' quanto ha speso la Guardia Costiera americana per proteggere la proprietà in cui il presidente Donald Trump ha trascorso sette fine settimana da quando e' entrato alla Casa Bianca. Lo riporta il Washington Post, sottolineando che la fattura salita arriva mentre Trump minaccia drastici tagli al bilancio della Guardia Costiera.