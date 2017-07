Centrodestra: G.Alfano a Cav, nessuno chiede ritorno a FI

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Basta rincorrere un centrodestra moderato che non c'è, un centrodestra che continua ad essere animato dal protagonismo populista e antieuropeista di Salvini". Così il sottosegretario alla Difesa e coordinatore regionale di Ap in Campania, Gioacchino Alfano. "Ho letto l'intervista del presidente Berlusconi su "Il Gazzettino" ma onestamente nessuno di noi ha mai chiesto di tornare in FI, tutt'altro. Noi siamo impegnati per ampliare la platea di Alternativa Popolare, aprendoci alle altre forze di centro, moderate, liberali e anche riformiste. Abbiamo un'ambizione, quella di occupare l'ampio spazio che tutti i sondaggisti assegnano all'area moderata in Italia e per far ciò occorrono tanti coraggiosi e non pochi paurosi e timorosi. Gli appartenenti a queste ultime due categorie li lasciamo volentieri a FI".