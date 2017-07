Scontri a manifestazione Londra contro polizia,agente ferito

(ANSA) - LONDRA, 29 LUG - Scene di guerriglia urbana nell'est di Londra dove, la notte scorsa, una manifestazione pacifica in memoria di due ventenni neri morti in circostanze misteriose dopo essere stati arrestati si è trasformata in violenti scontri con la polizia. Lo riportano i media britannici precisando che un poliziotto è rimasto ucciso. I manifestanti hanno dato fuoco alle barricate che avevano eretto con vecchi materassi, pneumatici e cassonetti. Alcuni sorreggevano cartelli del movimento 'Black Lives Matter'. Scotland Yard ha denunciato il lancio di oggetti, tra i quali bottiglie, contro i suoi agenti. La protesta era stata organizzata per ricordare Rashan Charles e Edson Da Costa, rispettivamente di 20 e 25 anni, morti il primo una settimana fa e il secondo in giugno, dopo essere stati fermati dalla polizia, il secondo - secondo i manifestanti - dopo un pestaggio. Su entrambi i casi la polizia ha annunciato un'inchiesta.