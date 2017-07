Bersani, il libro di Renzi? Un maiale tutto di prosciutto...

(ANSA) - MODENA, 29 LUG - "Il libro di Renzi? Non ho ancora avuto il tempo di leggerlo", ma dai giornali si evincono idee che sono "un godimento universale. Un maiale tutto di prosciutto...". Pierluigi Bersani, a Modena per un incontro con i sostenitori di Articolo Uno-Mdp, ironizza così sul libro del segretario del Pd, Matteo Renzi "Avanti". "Se è vero che l'Italia si è messa alle spalle il renzismo - aggiunge - i giornali no. Dieci giornali hanno preso anticipazioni, ognuno la sua pillolina".