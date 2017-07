Germania: spara in discoteca a Costanza, due morti

(ANSA) - BERLINO, 30 LUG - Due morti e quattro feriti gravi in una sparatoria in una discoteca a Costanza nel Land Baden-Wuerrtemberg, in Germana. Lo riferisce la polizia di Costanza spiegando che la sparatoria è avvenuta intorno alle 4.30 della notte scorsa quando un uomo, 34 anni, avrebbe aperto il fuoco, si sospetta con una mitragliatrice, contro i presenti nel club Grey. L'uomo è stato poi ferito in un inseguimento con la polizia ed è deceduto in ospedale. La seconda vittima era un ospite della discoteca. Tra i feriti anche un poliziotto.