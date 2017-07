Mattarella, contrastare fenomeno con sviluppo, stop armi

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "La tratta delle persone è un crimine atroce e inaccettabile che si riaffaccia periodicamente nella storia dell'umanità e sfida le nostre coscienze. E' necessario combattere questo traffico anti-umano con tutte le energie necessarie e anche con una visione di insieme. Occorre promuovere cooperazione e sviluppo per prosciugare i bacini dell'estrema indigenza che inducono ad affidarsi a organizzazioni criminali prive di scrupoli. Occorre fermare le armi che destabilizzano intere società, per promuovere pace, diritti, civiltà. E occorre individuare e colpire con strumenti adeguati le organizzazioni dei trafficanti, spezzando reti di complicità e connivenza. La comunità internazionale non può assistere, imbelle, a queste tragedie". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata mondiale contro la tratta degli essere umani.