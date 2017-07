Volo Aeronautica Militare con equipe medica per trapianto

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Un'equipe medica è stata trasportata d'urgenza questa notte a Catania per espiantare un organo. Il team di medici è decollato da Torino alle ore 1.00 a bordo di un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare; l'aereo è ripartito da Catania alle ore 7.50 alla volta di Torino e permettere, così, di effettuare il delicato intervento chirurgico. La missione, richiesta dalla Prefettura di Torino, è stata disposta dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare da dove vengono coordinati anche questo tipo di interventi. Aerei ed elicotteri dell'Aeronautica Militare sono costantemente pronti a intervenire per missioni di pubblica utilità quali il trasporto sanitario d'urgenza di persone in imminente pericolo di vita, come avvenuto questa notte, oppure quello di organi ed equipe mediche per trapianti. Il servizio copre tutto il Paese, isole comprese, e quando richiesto dalle autorità è svolto anche a favore dei cittadini italiani che si trovano all'estero.