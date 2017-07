Somalia: autobomba vicino sede polizia Mogadiscio, 5 morti

(ANSA) - MOGADISCIO, 30 LUG - Un'autobomba è esplosa nei pressi di una stazione di polizia a Mogadiscio, in Somalia, uccidendo almeno 5 persone e ferendone altre 13. Lo riferisce un ufficiale di polizia sottolineando che si tratterebbe di un attacco kamikaze. La maggior parte delle vittime sono civili e, al momento - secondo la stessa fonte - non è chiaro l'obiettivo dell'attentato per il quale i sospetti cadono sul gruppo estremista al Shabaab.