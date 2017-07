Droga: Sanpa, bisogna riscoprire dialogo con i giovani

(ANSA) - RIMINI, 30 LUG - "Difficile dire come questa ennesima tragedia si sarebbe potuta evitare. Ci sentiamo solo di suggerire il dialogo, ben consci di quanto sia difficile il ruolo di genitore e quello di educatore. Vediamo sempre più adolescenti che trovano rifugio nelle sostanze per nascondere e seppellire i loro problemi. Noi adulti dobbiamo fargli capire che la normalità non può essere calarsi una pillola per fuggire da un problema, ma fargli scoprire la bellezza del guardarlo in faccia e risolverlo magari con l'aiuto di qualcuno". Il presidente della Comunità di San Patrignano, Antonio Tinelli, interviene dopo la morte di Adele, 16enne stroncata dall'ecstasy a Genova. "La scorsa settimana - racconta - è entrata in comunità una ragazzina di 14 anni. La sua fortuna aver avuto una famiglia in grado di chiedere aiuto. Come lei nel 2016 sono entrati 32 minorenni, tutti con il principale bisogno di essere ascoltati. Per ognuno di loro va cercata la chiave che ti permetta di aprire la porta ed entrare nel loro mondo". (ANSA).