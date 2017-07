(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Un uomo, armato di due pistole, ha aperto il fuoco la notte scorsa in un resort sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia, uccidendo una persona e ferendone altre quattro. Lo riferisce il giornale turco Hurriyet. L'episodio è avvenuto tra il Sess Beach Club e il Cilek Beach Club, due villaggi vicini che ospitano circa 400 persone. La vittima sarebbe un ragazzo di 19 anni, ferito gravemente e poi morto in ospedale, che aveva lavorato come 'bellboy' nel resort. L'assalitore, secondo quanto riferito, è fuggito in un'auto.