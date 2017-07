Nuovi video Diana, confidò alla regina 'nozze senza amore'

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Diana confidò in lacrime alla regina Elisabetta la sua sofferenza per "il matrimonio senza amore" con Carlo ma non ebbe dalla sovrana l'empatia sperata. Lo rivelano i video delle lezioni di 'public speaking' che la principessa prese dal 1992 al 1993 con il professor americano Peter Settelen e che saranno trasmessi il 6 agosto su Channel 4 nell'ambito del documentario 'Diana: in her own words' realizzato per i 20 anni dalla morte. Documenti intimi, nei quali Diana si esprime con molta franchezza e racconta dettagli privati della sua vita matrimoniale. "Mi recai dalla 'grande signora' e le dissi: 'Non so cosa dovrei fare'", racconta Lady D a proposito del suo sfogo con la sovrana quando ormai era sposata con Carlo da cinque anni. "Lei mi rispose: 'Non so cosa dovresti fare'. Fine. E quello fu il suo aiuto", è il commento della principessa alla reazione algida di Elisabetta. La decisione di Channel 4 di pubblicare i video sta suscitando polemiche e critiche.