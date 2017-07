Venezuela: card.Parolin, molto impegnati per soluzione

(ANSA) - BELLUNO, 30 LUG - Il Papa e la Segreteria di Stato vaticana si sono "impegnati molto" per cercare una soluzione nella crisi del Venezuela, che deve essere "pacifica e democratica". Il Vaticano lo ha fatto, "cercando di aiutare tutti, indistintamente, e richiamando ciascuno alle proprie responsabilità". Lo ha detto oggi il cardinal Pietro Parolin, rispondendo ai cronisti sull'azione della Santa Sede riguardo alla situazione nel paese sudamericano. "Il criterio dev'essere solo il bene di quella popolazione" ha aggiunto Parolin. "I morti sono troppi - ha sottolineato il cardinale - e credo non ci siano altri criteri da seguire se non il bene di quella gente. Bisogna trovare una maniera pacifica e democratica per uscire da questa situazione, e l'unica strada è sempre la stessa: ci si deve incontrare, parlare, ma seriamente, per farne uscire un cammino di soluzione".