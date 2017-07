Maltempo: fronte freddo su Piemonte, nuova allerta temporali

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - E' ancora allerta temporali sul Piemonte. Nel pomeriggio un fronte freddo lambirà l'arco alpino, innescando forti precipitazioni a carattere temporalesco. Lo prevede l'Arpa, l'Agenzia regionale per l'ambiente, secondo cui i fenomeni più intensi sono attesi sui rilievi e nelle vallate alpine nordoccidentali, per poi esaurirsi ovunque in serata. Per questo motivo è stata emessa una allerta gialla nelle zone montane di Verbano e Valli di Lanzo. I temporali sono causati dal transito di una veloce onda depressionaria, che già ieri ha portato sul Piemonte temporali, localmente anche molto forti. La rete meteorologica di Arpa Piemonte ha registrato in particolare massimi orari di 52.4 mm a Venaria Ceronda (TO), 35 mm a Verolengo (TO), 31 mm a Macugnaga rifugio (VB), 25 mm a Praly (TO), 20.4 mm ad Alessandria(AL), 20.8 mm a Villanova Solaro (CN) e 27 mm a Carcoforo (VC). (ANSA).