(ANSA) - NEW YORK, 30 LUG - Honolulu dichiara illegale attraversare la strada con gli occhi fissi al proprio cellulare. La legge approvata dalla citta' delle Hawaii entrera' in vigore il prossimo 25 ottobre, fra lo stupore dei cittadini. Si tratta di una legge, spiegano le autorita', per affrontare il problema dei ''pedoni distratti'': agli incroci gli occhi dovranno essere sulla strada e non su videogiochi, laptop e cellulari. Se in ogni Stato e' vietato guardare al cellulare mentre si e' alla guida, Honolulu diventa la prima metropoli a prendersela anche con i pedoni.