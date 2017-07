Qatar: Paesi Golfo offrono dialogo, sospese nuove sanzioni

(ANSA) - MANAMA, 30 LUG - Nessuna nuova sanzione, per adesso, e apertura al dialogo con il Qatar, che però, in cambio, dove mostrare buona volontà e 'cambiare rotta': questa la conclusione della riunione di tre monarchie del Golfo (Arabia Saudita, Emirati e Bahrein) più l'Egitto, oggi a Manama, in Bahrein, annunciata al termine dai quattro ministri degli esteri in conferenza stampa congiunta. La riunione, la seconda da quando i 4 Paesi il 5 giugno hanno rotto i rapporti con Doha, accusata di sostenere gruppi terroristici e di essere vicino all'Iran, prometteva un ulteriore inasprimento della pressione. Ma pur ribadendo che le sanzioni esistenti restano per ora in piedi, hanno mostrato la mano tesa, offerta a condizione però che Doha soddisfi 13 richieste già avanzate in precedenza. L'Ambasciata del Qatar a Roma da parte sua in una nota scrive che le sanzioni dei Paesi del Golfo "non hanno avuto effetti significativi sulla sua economia", ma solo sui diritti dei cittadini di quei Paesi residenti in Qatar o sposati con qatarioti.