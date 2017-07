Trovato il cadavere dell’attivista gay: mutilato e murato in un garage

E' di Vincenzo Ruggiero il cadavere trovato in uno scantinato: mutilato e «cementificato» in via Scarpetta, nel quartiere Ponticelli, nella zona orientale a Napoli. Sarà il medico legale ad accertare l’identità del cadavere, in avanzato stato di decomposizione, ma gli inquirenti ne sono sicuri che sia ciò che resta di Vincenzo Ruggiero, il 25enne di Parete, scomparso il 7 luglio scorso ed ucciso per un raptus di gelosia.

Il presunto assassino, un 35enne di Giugliano aveva detto di aver gettato il cadavere nel mare di Licola, dove le ricerche avevano portato ad un nulla di fatto. Sarebbe dovuto riemergere nel giro di poche ore.

Una versione alla quale gli inquirenti della Procura di Napoli Nord - sostituto Vittoria Petronella con il coordinamento del procuratore capo Francesco Greco - hanno cercato riscontri, estendendo le ricerche anche in altri luoghi.

C'è da accertare, comunque, come sia stato ucciso il 25enne. Il presunto assassino, che risponde di omicidio e occultamento di cadavere, sarà interrogato dal Gip nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

La vicenda

In un raptus di gelosia ha ucciso quello che lui riteneva il rivale in amore e ne ha gettato il corpo in mare. Un omicidio maturato nella comunità Lgbt campana quello scoperto dai carabinieri di Aversa (Caserta) che nella notte hanno fermato il 35enne Ciro Guarente, dipendente civile della Marina con un passato da militare, originario di San Giorgio a Cremano ma residente a Giugliano in Campania, nel Napoletano. Guarente ha confessato il delitto ammettendo di aver agito perchè riteneva che il suo compagno, il trans Heven Grimaldi, avesse intrecciato una relazione con la vittima, il 25enne Vincenzo Ruggiero, originario di Parete (Caserta), il cui cadavere è tuttora ricercato con il supporto della Capitaneria di Porto nello specchio di mare antistante la località di Licola, nel comune di Giugliano.

Il delitto si è consumato ad Aversa, nell’abitazione di Ruggiero; questi era un attivista gay di cui era stata denunciata la scomparsa il 7 luglio scorso. La sua improvvisa sparizione era stata segnalata con un appello anche dall’Arcigay di Napoli. Si pensava ad un allontanamento volontario perchè i suoi oggetti personali erano spariti, ma non era così. Il giallo si è risolto quando Guarente è stato convocato dai carabinieri e dal pm della Procura di Napoli Nord guidata da Francesco Greco come persona informata sui fatti; messo di fronte agli elementi raccolti dagli inquirenti, il 35enne ha vacillato e ha poi confessato diventando di colpo indagato per omicidio con la premeditazione e occultamento di cadavere.

«Ero arrabbiato con lui perchè aveva una relazione con il mio compagno» ha raccontato Guarente. «Ho provocato io la morte di Vincenzo ma non volevo ucciderlo», ha aggiunto. I carabinieri del maggiore Antonio Forte sono arrivati a Guarente dopo aver iniziato a monitorare i movimenti della vittima; non è emersa però alcuna movimentazione dei conti, e anche il cellulare era muto. Decisiva per le indagini è stata la scoperta di alcune immagini catturate dalle telecamere di uno studio privato ubicato di fronte casa della vittima; la sera del 7 luglio gli impianti ritraggono il 35enne mentre si infila nel portone dell’abitazione della vittima, poi l’arrivo di Vincenzo; qualche ora più tardi Guarente viene ripreso mentre carica delle valigie nella sua auto, e poco dopo mentre trasporta qualcosa di molto pesante, forse il cadavere di Ruggiero.

E’ stato lo stesso 35enne a ricostruire agli inquirenti cosa è accaduto tra il suo arrivo e la partenza da Aversa verso il mare. «Ho atteso Vincenzo - ha raccontato Guarente - poi al suo arrivo abbiamo iniziato a litigare violentemente, quindi Vincenzo ha perso l’equilibrio ed è caduto sbattendo la testa contro un mobile appuntito; ho visto che era morto e ho deciso di far sparire ogni sua traccia gettando il cadavere in mare».

Secondo fonti della comunità Lgbt, che per stasera ha organizzato una fiaccolata per l’amico morto, la gelosia di Guarente era del tutto infondata e tra Vincenzo Ruggiero e Heven Grimaldi c'era solo una vecchia e cara amicizia senza nessun interesse di tipo sessuale.

La stessa fonte da conto di un altro episodio accaduto mesi fa con protagonista lo stesso Guarente che, sempre per questa morbosa gelosia non motivata, prese a schiaffi in una piazza Vincenzo Ruggiero.