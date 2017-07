Terremoto: una tantum, controlli a tappeto nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 31 LUG - Sono già partiti nelle Marche i controlli per verificare la regolarità delle richieste di contributo una-tantum (5.000 euro per le assunzioni a tempo determinato di lavoratori residenti nelle aree del cratere) ammesse a finanziamento secondo le disposizioni emanate dal Governo. Tutta la procedura - ricorda una nota - è stata stabilita dal Governo e la Regione ha emanato solo le linee guida sempre secondo il dettato del Governo. I controlli che la giunta regionale e l'assessore al Lavoro e alla formazione Loretta Bravi hanno già messo in campo, al momento a campione sul 5% delle domande, sono "di assoluto rigore, scrupolosità e rigidità e ogni irregolarità verrà puntualmente segnalata agli organi competenti". "Con assoluta certezza - sottolinea Bravi - ogni contributo, ogni centesimo erogato dall'Inps regionale non dovuto, verrà richiesto indietro e si procederà con la denuncia penale. A brevissimo si terrà un incontro con i vertici dell' Inps per attivare una procedura di controllo a tappeto". "I controlli - aggiunge l'assessore - verranno effettuati su tutte le domande pervenute e ammesse e ogni sviluppo sarà seguito giorno dopo giorno. Se qualcuno ha fatto il furbo o speculato in questa brutta vicenda sarà chiamato a risponderne direttamente. Cosa certa è che la Regione è parte lesa". (ANSA).