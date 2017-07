(ANSA) - FIRENZE, 31 LUG - Hanno creato allarme stamani in una zona residenziale di Firenze alcuni colpi partiti dalla pistola d'ordinanza di un vigile urbano: a sparare, senza provocare feriti, secondo quanto appreso da testimoni sul posto, sarebbe stato un migrante che è riuscito a impossessarsi della pistola durante un parapiglia con una pattuglia dei vigili urbani. La polizia municipale era arrivata sul posto, all'angolo tra via Marconi e via del Pratellino, chiamata da un passante che aveva notato l'extracomunitario in 'stato di agitazione'. Il migrante, poi fermato dai carabinieri, non avrebbe addosso documenti e non parlerebbe bene l'italiano.