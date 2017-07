(ANSA) - TORINO, 31 LUG - L'autostrada A4 Torino-Milano è chiusa da questa mattina tra Marcallo Mesero e Novara Est, in entrambe le direzioni, per un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli, tra cui due camion cisterna che si sarebbero tamponati. Uno dei mezzi trasportava benzina, che è fuoriuscita dalla cisterna riversandosi sull'asfalto. Grave il conducente di uno dei due mezzi, liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco dopo oltre due ore di lavoro e trasportato all'ospedale di Novara. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale e la protezione civile. Notevoli i disagi per gli automobilisti. Il sito internet della Satap, concessionaria dell'autostrada A4, segnala cinque chilometri di coda, in direzione Torino. L'uscita consigliata è quella di Arluno.(ANSA).