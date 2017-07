(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Un manovale egiziano di 50 è stato arrestato dagli agenti della Questura di Milano con l'accusa di violenza sessuale per aver molestato sessualmente in più occasioni due bambine di 10 e 11 anni nell'abitazione in cui era stato chiamato a fare dei lavori. E' stata la madre delle piccole ad accorgersi del comportamento strano dell'uomo, che è risultato avere un precedente, non su minori, di qualche anno fa. L'uomo è stato quindi arrestato per violenza sessuale aggravata su ordine del gip Alessandra Simion su richiesta del pm Gianluca Gaglio. (ANSA).