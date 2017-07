(ANSA) - LONDRA, 31 LUG - L'Alta corte di Londra ha respinto la richiesta in forma privata di un ex generale iracheno, Abdulwaheed al-Rabbat, che voleva avviare un processo per crimini di guerra nei confronti dell'ex premier britannico Tony Blair per l'intervento in Iraq del 2003. Dopo il primo 'no' della Westminster Magistrates Court, si era rivolto in appello all'Alta corte che ha confermato la sentenza precedente.