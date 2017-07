(ANSA) - BRUXELLES, 31 LUG - "Nelle ultime 24 ore la repressione chavista ha raggiunto livelli impensabili. La comunità internazionale non può rimanere in silenzio davanti ad un numero così elevato di morti in Venezuela". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "E' chiaro - afferma - che il regime in carica voglia mantenere il potere. Il volere del popolo è di cambiare tale regime. E' per questo che è necessario indire nuove elezioni democratiche ora".