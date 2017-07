Birmania: noto giornalista arrestato per diffamazione

(ANSA) - BANGKOK, 31 LUG - Un noto giornalista d'inchiesta birmano, Ko Swe Win, è stato arrestato ieri sera all'aeroporto di Rangoon con l'accusa di diffamazione, in un caso relativo a un suo post su Facebook critico verso un monaco buddista nazionalista. Lo riportano oggi i media birmani, sottolineando come si tratti del quarto reporter arrestato nell'ultimo mese in base al controverso articolo 66(d) della Legge sulle telecomunicazioni. Swe Win, che doveva recarsi a Bangkok per un breve viaggio di lavoro, è stato fermato dalla polizia sulla base di una denuncia presentata in marzo da un membro del movimento nazionalista Ma Ba Tha, guidato dal monaco U Wirathu. In gennaio, il giornalista aveva detto che Wirathu avrebbe dovuto essere espulso dall' ordine clericale per aver elogiato il killer di Ko Ni, un avvocato e consigliere di Aung San Suu Kyi ucciso in gennaio. Swe Win, un ex prigioniero politico negli anni Novanta per le sue attività contro la giunta militare, rischia ora tre anni di carcere.