(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il lavoro dei governi Renzi e Gentiloni sulle procedure d'infrazione ha portato "risparmi per il nostro Paese pari a 1,3 miliardi, che si sommano agli ulteriori risparmi sugli aiuti di stato, con oltre 770 mln recuperati, e il lavoro sulla lotta alle frodi e all'irregolarità, con 220 milioni di euro. Complessivamente dal 2014 ad oggi per i contribuenti italiani abbiamo risparmiato complessivamente oltre due miliardi di euro. Questo dà soddisfazione". Lo dice la sottosegretaria Maria Elena Boschi in conferenza stampa a Palazzo Chigi.