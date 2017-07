Ue: Boschi, da 2014 dimezzate procedure infrazione

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Abbiamo raggiunto risultati significativi, perché quando il governo Renzi ha assunto l'incarico nel 2014 le procedure d'infrazione erano 120: eravamo maglia nera in Europa perché ampiamente sopra la media europea. Oggi abbiamo sostanzialmente dimezzato, in tre anni e mezzo di lavoro, il dato: ci sono 65 procedure d'infrazione aperte. Siamo in linea con la media europea e facciamo anche meglio di Paesi come Francia, Spagna e Germania". Lo dice la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi nel corso della conferenza stampa "Infrazioni, frodi, aiuti di stato Ue 2014-2017: tre anni e mezzo di risultati e risparmi record", convocata per illustrare i risultati ottenuti, dal 2014 ad oggi, dal Governo nella lotta alle frodi comunitarie, nella gestione delle procedure di infrazione e degli aiuti di Stato.