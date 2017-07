Incidente al rally: primi indagati nell'inchiesta a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 31 LUG - Ci sono i primi indagati nell' inchiesta del sostituto procuratore di Brescia Paolo Mandurino in merito all'incidente avvenuto il 29 luglio al trofeo di Valle Camonica, gara in salita, durante il quale è morto un commissario di percorso travolto e ucciso da un'auto uscita di strada. La vettura ha investito anche un secondo ufficiale di gara rimasto ferito. Nel registro degli indagati sarebbero stati iscritti i nomi del pilota dell'auto che ha provocato l'incidente e gli organizzatori della manifestazione. Il magistrato dopo un esame esterno alla salma concederà il nullaosta per la sepoltura di Mauro Firmo, 57 anni. Disposta inoltre una consulenza tecnica per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Il padre di Davide Foroni (il veronese rimasto ferito e ancora ricoverato agli Spedali Civili) era anche lui commissario di gara sabato e ha spiegato che "quella postazione dove c'era mio figlio e il commissario morto non era in sicurezza. Mancava una via di fuga".