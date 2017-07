Killer ricercato: anche investigatori privati in campo

(ANSA) - BOLOGNA, 31 LUG - Anche agenzie investigative private si sono messe in contatto con il comitato degli amici e con il legale della vedova di Davide Fabbri, per rintracciare il latitante Norbert Feher-Igor Vaclavic, accusato dell'omicidio del barista, ucciso la sera del primo aprile nel proprio locale a Budrio (Bologna). A darne notizia è il comitato degli amici che nei giorni scorsi hanno lanciato l'idea della taglia sul ricercato: 50mila per chi dà notizie su di lui da vivo, 25mila sul cadavere. Un'iniziativa che ha suscitato clamore e allora l'avvocato Giorgio Bacchelli, che assiste la vedova, ribadisce, "con tranquillità", ormai a quattro mesi dall'omicidio "che si tratta di un ausilio agli organi di Polizia impegnati nelle investigazioni e nelle ricerche, senza voler esprimere assolutamente critiche nei confronti di nessuno". (ANSA).