Sposi su una Maserati senza assicurazione: sequestro in autostrada

(ANSA) - AVELLINO, 31 LUG - Una coppia di giovani sposi, diretta a Salerno per il ricevimento nuziale, viaggiava a bordo di un'auto di lusso senza copertura assicurativa ed è stata fermata dalla Stradale. E' accaduto sul raccordo Avellino-Salerno nel tardo pomeriggio di sabato, quando una pattuglia della Polstrada del capoluogo irpino, grazie al dispositivo in dotazione alle "Pantere", ha ricevuto la segnalazione della mancata copertura assicurativa. Gli agenti hanno raggiunto la fiammante Maserati, noleggiata da una società di Napoli, obbligandola a fermarsi in una piazzola di sosta. I controlli hanno confermato la segnalazione: la polizza era scaduta da oltre un mese e a nulla è servito esibire da parte del conducente una copia della targa di prova intestata alla società di noleggio. E' scattato immediatamente il sequestro dell'auto, che è risultata anche priva della prevista revisione.

In un primo momento si era parlato di una scorta della Stradale ai giovani sposi ma il vice questore aggiunto Renato Alfano, comandante della polizia stradale avellinese, ha precisato: «Non abbiamo scortato l’auto con a bordo una coppia di sposi, dopo aver accertato che il veicolo era privo di polizza assicurativa e senza la prescritta revisione. L'auto è stata sottoposta a sequestro mentre la coppia ha raggiunto Salerno con un’auto messa a disposizione dai parenti».