(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Quattro persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, precipitando con un ultraleggero in territorio francese. Al momento, non si esclude che ci fosse un quinto passeggero. Il velivolo è precipitato sul Moncenisio, vicino alla diga, al confine tra l'Italia e la Francia. Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di soccorso. Due dei feriti sono rimasti ustionati e ricoverati in ospedale in codice rosso.